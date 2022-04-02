Полтава и Кременчуг попали под ракетный обстрел

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram утром в субботу, 2 апреля.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал он.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

"Информацию о пострадавших уточняем. Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!", – отметил глава ОВА.

Ранее в субботу стало известно, что оккупанты обстреляли окрестности Кривого Рога. Об этом сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул. Он уточнил, что россияне применили РСЗО Град для обстрела района Ингулец.

А накануне войска РФ открыли ракетный огонь по Одесской области с территории Крыма. Они применили ракеты Искандер.

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