Укрзализныця проведет пять эвакуационных рейсов из Краматорска
Укрзализныця организовала очередные эвакуационные рейсы из города Краматорск в Донецкой области. В субботу таких будет минимум пять, сообщает перевозчик 2 апреля.
"Поезд №142 Славянск – Львов уже спешит довезти до безопасности еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи… А тем временем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", – говорится в сообщении.
На сегодня УЗ подтвердила минимум пять рейсов из Краматорска, а именно:
- в Ужгород в 10:00;
- во Львов в 13:00;
- в Хмельницкий в 15:30;
- во Львов в 16:00;
- в Одессу в 18:00.
Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. При этом компания сохранила минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
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