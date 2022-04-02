Укрзализныця проведет пять эвакуационных рейсов из Краматорска

Эвакуационные поезда вывезут жителей Донецкой области в Ужгород, Львов, Хмельницкий и Одессу.

Укрзализныця организовала очередные эвакуационные рейсы из города Краматорск в Донецкой области. В субботу таких будет минимум пять, сообщает перевозчик 2 апреля.

"Поезд №142 Славянск – Львов уже спешит довезти до безопасности еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи… А тем временем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", – говорится в сообщении.

На сегодня УЗ подтвердила минимум пять рейсов из Краматорска, а именно:

в Ужгород в 10:00;

во Львов в 13:00;

в Хмельницкий в 15:30;

во Львов в 16:00;

в Одессу в 18:00.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. При этом компания сохранила минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

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