ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Буратино

К ликвидации вражеской техники были привлечены Силы специальных операций, Сухопутные войска и территориальная оборона.

Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) Буратино. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 2 апреля.

Указано, что к ликвидации российского Буратино привлекли Силы специальных операций, Сухопутные войска и территориальную оборону.

"Передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино. Вместе победим!", – говорится в сообщении.

Напомним, РФ потеряла в Украине военную технику на $10 млрд. В Минобороны составили рейтинг самого дорогого оружия, которой лишились захватчики в ходе войны.

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