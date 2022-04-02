Войска РФ захватили в плен мэра города Таврийск

Цель и требования представителей оккупационных войск к мэру города достоверно пока не установлены.

В Херсонской области российские военные захватили в плен мэра города Таврийск Николая Ризака. Об этом Таврийский горсовет сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 2 апреля.

"Городской голова Таврийска попал в российский плен. С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель и требования представителей оккупационных войск к мэру города достоверно пока не установлены.

"Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и у него будет как можно быстрее продолжить исполнение своих служебных обязанностей городского головы, персонально отвечающего за жизнедеятельность 18-тысячной громады", – добавили в горсовете.

Напомним, по состоянию на 31 марта в российском плену находились 24 чиновника органов местной власти и государственных служащих. Относительно еще двух информация уточняется.

Как известно, военные РФ похищают глав украинских городов, которые отказываются с ними сотрудничать.

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