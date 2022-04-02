Теробороне Киевщины привезли 450 бронежилетов

Бронежилеты имеют степень защиты 4+ и способны защитить от прямого попадания из стрелкового оружия, а также от осколков артиллерийских снарядов.

В Киевскую область прибыла партия из 450 наборов (бронежилет и каска) для бойцов территориальной обороны. Об этом сообщает компания Метинвест, которая закупила эти средства защиты.

Бронежилеты имеют степень защиты 4+ и способны защитить от прямого попадания из стрелкового оружия, а также от осколков артиллерийских снарядов.

"Президент Владимир Зеленский обратился ко всем бизнесменам с просьбой помогать. И пришла обратная связь от компании Метинвест Рината Ахметова. Бронежилеты, которые закупила компания, получат воины, которые находятся на передовой обороне Киевщины. Потому что Киевщина - это сердце нашего государства, и мы не можем допустить, чтобы враг занял эту территорию", - рассказал спикер председателя Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

Всего Метинвест выделил для закупки средств защиты бойцов 10 миллионов евро. Уже закуплена первая партия – 5000 бронежилетов, касок и аптечек.

Ранее сообщалось, что компания Метинвест освоила производство пластин для бронежилетов.

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