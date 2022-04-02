В Энергодаре произошла серия взрывов

Российские военные разогнали мирных жителей, который собрались на митинг в поддержку Украины. В городе глушат мобильную связь и отключили интернет.

В городе-спутнике Запорожской АЭС – Энергодаре – раздалась серия громких взрывов. Об этом сообщает Энергоатом в субботу, 2 апреля.

"Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали русско-фашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько минут город сотрогнулся от звуков взрывов и стрельбы. Местные жители начали разбегаться в разные стороны.

Вскоре после этого в Энергодаре начали глушить мобильную связь и отключили интернет.

"Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев", – добавили в Энергоатоме.

Напомним, 28 марта жители Энергодара вышли на митинг. Они требовали, чтобы российские военные освободили из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

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