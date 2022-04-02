Фотожурналист Максим Левин погиб под Киевом

Максим Левин в сопровождении военнослужащего Алексея Чернышева отправился в сторону села Мощун. После этого оба мужчины пропали без вести.

Сотрудники полиции нашли погибшим известного фотографа и документалиста Макса Левина после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области. Об этом сообщает LB.ua в субботу, 2 апреля.

"Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в село Гута-Межигорская 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла. Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия", – говорится в сообщении.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

Максим Левин работал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора для многих украинских и международных изданий. Сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали многие издания Украины и мира. Также он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и т.д.

Напомним, военные РФ за месяц убили пять журналистов на территории Украины, еще семерых ранили, один пропал без вести. Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на мониторинговые данные.

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