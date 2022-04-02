Появилось видео из освобожденного аэропорта Гостомель

Журналисты смогли запустить дрон над аэродромом Гостомель, который использовали как базу Авиалинии Антонова.

Авторы документального канала BABYLON’13 на YouTube показали разрушения на транспортном аэродроме в Гостомеле в Киевской области, после того как эту местность покинули российские захватчики.

Журналисты смогли запустить дрон над аэродромом Гостомель, который использовали как базу Авиалинии Антонова. Именно здесь же на момент вторжения оккупантов находился самый большой самолет в мире Ан-225 Мрия.

На ролике можно увидеть следы попадания множества снарядов по аэродрому, зданиям, наземной технике и самолетам. Также обстрелы уничтожили Мрию и несколько других самолетов. На видео хорошо видно, что Ан-225 не подлежит восстановлению.

Ранее бывший капитан уничтоженного в Гостомеле Ан-225 Мрия Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти. По словам работника предприятия, руководством ГП Антонов не было принято решения о перегоне самолета за границу.

Тогда в компании заявили, что Ан-225 "как раз проходил необходимое регламентное техническое обслуживание и находился в состоянии неполного комплекта авиационных двигателей".

Но на этой неделе стало известно, что Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий гендиректора ГП Антонов.

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