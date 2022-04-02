В Генштабе рассказали о планах войск РФ

В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины было привлечено до 75 БТГр. Сейчас на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр.

Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Враг хочет окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в субботу, 2 апреля.

"По имеющейся информации, враг намерен окружить группировку Объединенных сил и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. В целях сковывания действий наших войск будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с республикой Беларусь и РФ соответственно)", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в подразделениях ВС Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с Украиной.

Также на Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. Для замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование.

"С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельные вражеские остаются на Сиверском направлении для блокирования города Чернигова, основная часть группировки захватчиков уже сосредоточена для ухода на территорию РФ.

Также продолжается вражеская блокировка Харькова. Армия РФ вытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

"На Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области", – сообщили в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, а также пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

Всего в составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется).

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нагоняет военных на Донбасс и харьковское направление, где готовит мощные удары. Глава государства ожидает сложные сражения, но Украина готовится к активной обороне.

Также сообщалось, что российские оккупанты свозят военную технику в области, граничащие с Украиной. По информации, которой владеют ВСУ, в Белгородскую область прибыл железнодорожный эшелон.

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