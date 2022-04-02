Российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное имущество украинцев

В белорусской Наровле организован целый специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

Российские военнослужащие, которые в рамках "спецоперации" ограбили дома украинцев, штурмуют в Беларуси службы курьерской доставки, чтобы отправить домой чужое имущество. Об этом сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн в субботу, 2 апреля.

В частности, было обнародовано видео того, как оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в белорусском Мозыре и оформляют доставку вещей.

Также сообщается, что в городе Хойники солдаты РФ заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. В частности, речь шла о награбленных в разгромленных домах украинцах мобильных телефонах и других вещах.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины обнаружило в белорусской Наровле целый специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты пытаются сбыть украденные доллары и евро. Белорусы, однако, чаще всего отказываются покупать валюту и советуют обращаться в финучреждения. Мародеры такой вариант исключают, ссылаясь на запрет командования.

Поставка мародерского "товара" поставлена ​​на "промышленные рельсы". Из Бурыни (Сумская область) движется целая колонна грузовиков с украденными вещами. В белорусском Мозыре из российских военных КамАЗов выгружают имущество и отправляют в РФ службой экспресс-доставки.

Ранее полную перчатку украинских монет нашли в российском БТР. Российские военные опустошают кассы украинских магазинов забирая с торговых точек даже мелочь.

Освободители кур. Мародерство армии РФ в Украине

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