Прокуратура расследует гибель фотожурналиста Левина

По факту убийства Максима Левина уже открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

Российские оккупанты убили фотожурналиста Макса Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в субботу, 2 апреля.

По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, который освещал события, связанные с военной агрессией РФ на территории Киевской области.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

По данному факту открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).

Максим Левин работал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора для многих украинских и международных изданий. Сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали многие издания Украины и мира. Также он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и т.д.

Напомним, военные РФ за месяц убили пять журналистов на территории Украины, еще семерых ранили, один пропал без вести. Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на мониторинговые данные.

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