Свет деоккупированным селам Киевщины вернут через 1-2 дня - ДТЭК

В настоящий момент маршруты, на которых будет проводиться восстановление электроснабжения, проверяют саперы.

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК готовы через 1-2 дня начать массовое возобновление электроснабжения освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Киевской области. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Большое количество населенных пунктов было освобождено нашими защитниками. Мы планируем начать возобновление электроснабжения. Где-то день-два начнем запитывать населенные пункты в достаточно больших объемах", - сказал он.

Он добавил, что в настоящий момент маршруты, на которых будет проводиться восстановление электроснабжения, проверяют саперы. Уже на этом этапе выяснилось, что в некоторых местах линии электропередачи разрушены полностью.

Сейчас ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения.

Накануне ДТЭК восстановила подачу электричества 30 тысячам семей в двух областях.

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