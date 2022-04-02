В сети показали видео с трупами местных жителей на дорогах Киевщины

Обочины дорог на Киевщине завалены обгоревшими трупами мирных жителей, которые были убиты оккупантами.

В сети появилось видео, на которых показаны обгоревшие трупы мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов их автомобилей на дороге в Киевской области. Кадры публикует ряд Телеграм-каналов.

"Это преступление. Для Гааги. Люди бежали от войны, но их встретили россияне. И убили. Житомирская трасса, в направлении от Киева, возле с.Мила", "Трупами мирных жителей завалены обочины. Так выглядят украинские города, освобожденные от российской "армии", - говорится в подписях к видео.

Внимание, видео 18+

Напомним, войска РФ вышли из Ирпеня, Гостомеля и Бучи.

Жителей освобожденных сел Киевщины просят не спешить возвращаться домой

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