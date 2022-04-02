В сети показали видео с трупами местных жителей на дорогах Киевщины
В сети появилось видео, на которых показаны обгоревшие трупы мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов их автомобилей на дороге в Киевской области. Кадры публикует ряд Телеграм-каналов.
"Это преступление. Для Гааги. Люди бежали от войны, но их встретили россияне. И убили. Житомирская трасса, в направлении от Киева, возле с.Мила", "Трупами мирных жителей завалены обочины. Так выглядят украинские города, освобожденные от российской "армии", - говорится в подписях к видео.
Внимание, видео 18+
Напомним, войска РФ вышли из Ирпеня, Гостомеля и Бучи.
Жителей освобожденных сел Киевщины просят не спешить возвращаться домой
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet