Оккупанты ради развлечения стреляют по ногам детям в Мариупполе - СБУ

На записи идет речь о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам ради развлечения.

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры оккупантов. В одном из них говорится, что в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам. Об этом сообщает СБУ.

Так, на записи идет речь о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам ради развлечения.

Кроме того, военный РФ говорит о захваченных под Киевом трофеях – машинах и оружии.

А другой оккупант рассказывает отцу, что они едят украинских собак.

Внимание, на записи присутствует ненормативная лексика

Ранее сообщалось, что российские военные издевались над жителями оккупированых территорий.

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