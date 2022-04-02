Оккупанты ради развлечения стреляют по ногам детям в Мариупполе - СБУ
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры оккупантов. В одном из них говорится, что в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам. Об этом сообщает СБУ.
Так, на записи идет речь о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам ради развлечения.
Кроме того, военный РФ говорит о захваченных под Киевом трофеях – машинах и оружии.
А другой оккупант рассказывает отцу, что они едят украинских собак.
Внимание, на записи присутствует ненормативная лексика
Ранее сообщалось, что российские военные издевались над жителями оккупированых территорий.
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