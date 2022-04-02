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Павлоград попал под ракетный удар РФ

Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Второй ракетный удар пришелся на открытую местность.
Павлоград попал под ракетный удар РФ

Войска РФ в субботу, 2 апреля, нанесли ракетные удары по городу Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"15:55. Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно, погибших нет", - говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что второй ракетный удар пришелся на открытую местность.

По его словам, один человек ранен.

Напомним, Полтава и Кременчуг попали под ракетный обстрел.

Также сообщалось, что в Энергодаре произошла серия взрывов.

 

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