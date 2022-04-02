Арестович объяснил ввод войск РФ на Сумщину

Противник вводит из Курской области войска на Сумщину с целью создать заслоны для своего отступления.

Войска РФ формируют в Сумской области заслоны для отступления. Для этого противник вводит войска из Курской области. Об этом на брифинге 2 апреля сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Противник вводит из Курской области сюда (Конотопский район - Ред.) определенное количество войск, но это не попытка создать ударную группировку. Эти войска не представляют угрозы ни Сумам, ни Чернигову, ни Киеву и другим городам в этих трех областях. Это просто заслоны, чтобы Вооруженные силы Украины их не уничтожили, когда они отходят в сторону границы", - отметил Арестович.

Он также рассказал, что сегодня ночью украинские военные нанесли мощный удар по одной из колонн войск РФ, которые заходили на украинскую территорию.

Напомним, в Генштабе сообщили, что враг хочет окружить группировку Объединенных сил и выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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