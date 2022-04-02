На Днепропетровщине отец с сыном подорвались на кассетной бомбе
Местные жители нашли бомбу, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. В результате взрыва оба погибли.
В одном из сел Криворожского района Днепропетровской области, подорвавшись на кассетной бомбе, погибли отец с сыном. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Он рассказал, что местные жители нашли бомбу, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. В результате взрыва оба погибли.
"Призываю: нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 сантиметров и диаметром примерно 2 сантиметра", - заявил Вилкул.
Напомним, РФ обстреляла Днепропетровщину кассетными бомбами.
Кроме того, в Донецкой области оккупанты сбросили запрещенные кассетные боеприпасы в жилой сектор Красногоровки.
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