На Днепропетровщине отец с сыном подорвались на кассетной бомбе

Местные жители нашли бомбу, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. В результате взрыва оба погибли.

В одном из сел Криворожского района Днепропетровской области, подорвавшись на кассетной бомбе, погибли отец с сыном. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Он рассказал, что местные жители нашли бомбу, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. В результате взрыва оба погибли.

"Призываю: нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 сантиметров и диаметром примерно 2 сантиметра", - заявил Вилкул.

Напомним, РФ обстреляла Днепропетровщину кассетными бомбами.

Кроме того, в Донецкой области оккупанты сбросили запрещенные кассетные боеприпасы в жилой сектор Красногоровки.

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