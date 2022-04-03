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Появилось видео момента расстрела жителей Бучи.18+

По информации очевидцев, инцидент произошел 25 марта. Местных жителей расстреляли после допроса.
Появилось видео момента расстрела жителей Бучи.18+

В сети появилось видео момента расстрела мирных жителей Бучи российскими военными.  Об этом сообщает местный паблик в Telegram.

По информации очевидцев, инцидент произошел 25 марта. Местных жителей расстреляли после допроса.

После освобождения Бучи появилось фото погибших мирных людей. Отметим, что по информации журналиста Дмитрия Комарова, в городе российские солдаты целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

 t.me/irpin_b_politik  

Ранее сообщалось, что в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц. Также мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

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