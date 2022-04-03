Россия хочет затянуть войну против Украины – СНБО

Российская армия не прекратит своих попыток захватить всю территорию нашего государства, считают в СНБО.

Россия готовится к затяжной войне в Украине, распространяя пропаганду о "первом этапе спецоперации". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Российская пропаганда активно распространяет тезисы: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность". Уже очевидно, что так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине - не что иное, как передислокация", - говорится в сообщении.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, сейчас Россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на востоке Украины.

Но, как отмечают в СНБО, это будут только промежуточные итоги затяжной войны, поскольку Путин нацелен праздновать свою победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине

"Украина осознает, что даже на фоне жестких экономических санкций и поражения плана блицкрига Россия не прекратит своих попыток захватить всю территорию нашего государства. Смещение поля боя не означает, что РФ прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей остальной части Украины", - поясняют в ведомстве.

Ранее Генштаб заявил, что РФ перебрасывает войска на Донбасс. На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия, в частности пытается взять Мариуполь.

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