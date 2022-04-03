Вице-премьер рассказала об импорте и экспорте во время войны

В течение марта экспорт стоил 2,7 млрд долларов, импорт упал более чем в три раза до 1,8 млрд долларов с 5,9 млрд в феврале.

В Украине во время войны импорт снизился более чем в три раза, а экспорт – почти вдвое. При этом многие позиции экспорта остались на довоенных показателях и даже выросли, сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

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"В течение марта экспорт стоил 2,7 млрд долларов. Объем экспорта составил 5,97 млн тонн. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза до 1,8 млрд долларов с 5,9 млрд в феврале", – написала она.

Вместе с тем, ряд экспортных позиций сохранил довоенный уровень, а некоторые даже выросли. Крупнейшей статьей экспорта в марте стала железная руда – 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале) на 439 млн долларов.

"Важно также отметить, что во многих позициях товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция (8544), экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева (4408) – 32 млн долларов против 26 в феврале", – сообщила Свириденко.

Среди примеров роста экспорта министр отметила экспорт орехов (7 тысяч тонн в марте против 4 в феврале) и портландцемент (116 тысяч тонн против 45 тысяч в феврале).

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При этом из-за военной агрессии РФ значительно пострадал аграрный экспорт. Главная проблема – блокировка морских портов оккупантами.

"Из-за блокировки портов больше всего пострадал аграрный экспорт. В марте мы экспортировали 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля. Кроме того, в этой статистике есть доля грузов, которые успели покинуть порты Украины в первые дни нападения России", – отметила Свириденко.

Вместе с тем, остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечить экспорт на обычном уровне.

"Война внесла сильнейшие коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства по восстановлению логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как умеем восстанавливаться от любых кризисов", – резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине бои разрушили более 20 тысяч км дорог.

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