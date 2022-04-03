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Мусор и грабежи. Телеведущий показал видео из Гостомеля

На кадрах видно, как захватчики занимались мародерством, ни в одной из квартир нет дверей, все ценные вещи, которые можно было взять, оккупанты вывезли.
Мусор и грабежи. Телеведущий показал видео из Гостомеля
Кадр из видео / МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал видео из освобожденного от российских захватчиков Гостомеля. Он снял его в жилом комплексе Покровский, где была база оккупантов.

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На кадрах видно, как захватчики занимались мародерством. Ни в одной из квартир нет дверей, все ценные вещи, которые можно было взять, оккупанты вывезли.

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После себя они оставили много пустых бутылок из-под алкоголя, кучу грязи и мусора. По словам Комарова, сейчас в ЖК Покровский нет ни одной квартиры, в которую не попали бы российские мародеры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ вышли на границу с Беларусью, взяв под контроль Припять.

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