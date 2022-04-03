Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских людей в Буче.

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"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций от G7 сейчас: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - написал министр в Twitter.

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Напомним, ранее сообщалось, что Глава ЕС ввел понятие "бучанская резня".

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