В Херсоне прошел антироссийский митинг

Херсонцы пришли на мирную акцию с государственными флагами Украины и самодельными плакатами.

В Херсоне горожане собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российской агрессии и за Украину, сообщает "Укрниформ".

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Около 13:00 участники акции в оккупированном россиянами городе скандировали дружно: "Херсон – это Украина!", "Одна, единая, соборная Украина!".

Херсонцы пришли на акцию с государственными флагами Украины и самодельными плакатами.

Они скандировали также: "Слава Украине! Героям слава!", "Разом нас багато, нас не подолати!", "Слава воинам ВСУ!", "Николаев! Мы с тобой!" и другие патриотические лозунги.

Участники мероприятия говорят, что они пришли продемонстрировать, что в Херсонской области не хотят российской власти, не хотят никакой "ХНР".

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Как рассказали участники мероприятия, херсонцы провели митинг, а затем на место прибыли для разгона военные РФ с техникой.

"Мы успели провести митинг. Сейчас туда прибыла техника РФ", – рассказал один из участников мероприятия.

Ранее горожане традиционно собирались на акции протеста на площади Свободы – у здания ОГА и облсовета. Эту площадь сейчас, как и здание, контролируют вооруженные российские войска, которые используют оружие против митингующих и похищают людей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет затянуть войну против Украины.

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