В Харьковской области ВСУ сбили российский Су-34

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.

Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета.

"Наблюдаю, подбили, горит", — кричит захватчик.

Напомним, что эффективная работа украинской системы противовоздушной обороны является серьезной проблемой для российских воздушных и ракетных операций, считает британская разведка. Отмечается, что полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине. Однако Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинской ПВО, в результате чего ее самолеты по-прежнему уязвимы.