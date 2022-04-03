В Сети показали "пыточную комнату" военных РФ в Буче
После зачистки Киевской области от российских военных появляются новые факты их преступлений.
В Сети распространяют видео из Бучи Киевской области, на котором видны последствия массовых расстрелов мирных жителей российскими военными.
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Авторы утверждают, что российские военные устроили в одном из домов города "пыточную комнату", в которой убивали местных жителей.
Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.
Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.
Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба
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