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России придется ответить за преступления в Буче — Макрон

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
России придется ответить за преступления в Буче — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства российскими военными мирных жителей в Буче.

По его словам, российским властям придется за это ответить.

"Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", — отметил Макрон в Twitter.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области. 

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

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