За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент вручил государственные награды восьми пограничникам из разных подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых пограничников, которые проходят лечение в Главном военно-медицинском клиническом центре, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский пообщался с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и руководством клинического центра, поинтересовался потребностями в медицинском направлении и какие меры предпринимаются для оказания помощи защитникам во время войны.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и согласно указам Президент вручил государственные награды восьми пограничникам из разных подразделений.

Они получили ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в боевых столкновениях с вражескими диверсионно-разведывательными группами.

Кроме того, государственную награду получил ортопед-травматолог медицинского учреждения. Офицер медицинской службы является ведущим военным травматологом Украины и проводит сложные операции, спасая жизнь и здоровье защитников.

Награжденные были отмечены медалями За военную службу Украине и Защитнику Отчизны.

Напомним, ранее Зеленский предупредил, что Украину впереди ждут сложные битвы и думать, что украинцы уже прошли испытания, - рано.