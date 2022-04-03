Епифаний: Убийства в Бучи – признак геноцида

Российские войска в начале апреля отступили с территории Киевской области, после чего открылись новые доказательства их преступлений.

Православная церковь Украины видит признаки геноцида в массовых убийствах российскими войсками мирных граждан Украины, заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в Twitter.

"Массовые убийства мирного населения – это признак геноцида. Все, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю , чтобы "освободить" Украину от украинцев", - заявил Епифаний.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба