С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских - ГПУ

Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацполиции.

С территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России, сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК", - отметила Венедиктова.

140 тел уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

По словам генпрокурора, на освобожденных территориях Киевщины — важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ: "Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов".

Венедиктова сообщила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацполиции.

В эти группы привлекают инспекторов-криминалистов, взрывотехников, кинологов, судебно-медицинских экспертов или врачей: "Впереди всегда ГСЧС - враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных".

Для проведения следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области. В дальнейшем офис генпрокурора увеличит численность следственно-оперативных групп. Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. Кроме того, Венедиктова предупредила "помощников" – там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, многие боеприпасы не сдетонировали. Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек. Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба