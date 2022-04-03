США введут новые санкции за преступления в Буче

Представитель Госдепа заявил, что США сделают все возможное для привлечения ответственности виновников этого преступления.

Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы "очень скоро" ввести новые санкции против РФ.

Такое заявление он сделал в эфире MSNBC Sunday, отвечая на вопрос, как США отреагируют на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции за преступления РФ в Буче.

"Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины… Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия", - заявил Прайс.

Представитель Госдепа также заявил, что США сделают все возможное для привлечения к ответственности виновников этого преступления.

"Мы уже увидели, что российские войска совершили военные преступления. Теперь мы делаем, мы собираем информацию, во-первых, чтобы осветить то, что они делают, но также для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех совершивших эти преступления . Это наша миссия", – продолжил он.