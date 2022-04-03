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США введут новые санкции за преступления в Буче

Представитель Госдепа заявил, что США сделают все возможное для привлечения ответственности виновников этого преступления.
США введут новые санкции за преступления в Буче

Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы "очень скоро" ввести новые санкции против РФ.

Такое заявление он сделал в эфире MSNBC Sunday, отвечая на вопрос, как США отреагируют на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции за преступления РФ в Буче.

"Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины… Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия", - заявил Прайс.

Представитель Госдепа также заявил, что США сделают все возможное для привлечения к ответственности виновников этого преступления.

"Мы уже увидели, что российские войска совершили военные преступления. Теперь мы делаем, мы собираем информацию, во-первых, чтобы осветить то, что они делают, но также для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех совершивших эти преступления . Это наша миссия", – продолжил он.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области. 

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба

 

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