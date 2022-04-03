В Украине создадут Книгу палачей для оккупантов РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будет создана Книга палачей, куда будут вносить российских оккупантов, причастных к преступлениям в Украине.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - заявил Зеленский.

По его словам, министерство иностранных дел, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны направить все усилия на то, чтобы этот механизм заработал немедленно.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба