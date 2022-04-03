Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывших канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Николя Саркози лично посетить Бучу, чтобы увидеть замученных украинцев и последствия политических уступок России.

По словам Зеленского, военные преступления российских захватчиков на территории Украины являются следствием политических уступок Кремлю в течение последних 14 лет.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть воочию замученных украинцев и украинок", - заявил президент в своем видеообращении.

Как отметил Зеленский, Украина не обвиняет Запад в том, что происходит во время войны сегодня, однако имеет полное право говорить о нерешительности других стран.

"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые совершили это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Украине будет создана Книга палачей, куда будут вносить российских оккупантов, причастных к преступлениям в Украине.

Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

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