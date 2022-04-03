Зеленский: культура и человеческий облик РФ погибли в Буче

Зеленский хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия теперь будет восприниматься через призму убитых ее военными мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

"Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

Президент отметил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

"Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?", - спрашивает президент.

Зеленский хочет, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы.

"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям", - сказал он.

Напомним, что в Украине будет создана Книга палачей, куда будут вносить российских оккупантов, причастных к преступлениям в Украине.

Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Требуем новые санкций за Бучанскую резню - Кулеба