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У Украины будет 10 противотанковых комплексов на каждый танк РФ - Блинкен

Администрация американского президента Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления обороны Украины на Донбассе.
У Украины будет 10 противотанковых комплексов на каждый танк РФ - Блинкен

 

Скоро у Украины будет 10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк, находящийся на ее территории, заявил в эфире CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. 

"В целом мы стараемся сделать так, чтобы у украинцев были необходимые системы, которые они могли бы использовать, и они могут использовать их прямо сейчас", — сказал он.

Накануне NYT сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления обороны Украины на Донбассе.

Напомним, что ранее Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву.

 

 
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