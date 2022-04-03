В Тернополе прогремел взрыв
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города, убивая при этом мирное население.
В Тернополе прогремел взрыв, причина выясняется. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram
"В городе был слышен взрыв. Причины выясняем", - написал он.
Также мэр добавил, что воздушная тревога продолжается и попросил горожан оставаться в защитном укрытии.
Он отметил, что подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме.
Также есть сообщения о взрывах в Ровенской области.
Напомним, российские военные 3 апреля нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.
Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы.
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