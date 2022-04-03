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В Тернополе прогремел взрыв

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города, убивая при этом мирное население.
В Тернополе прогремел взрыв

В Тернополе прогремел взрыв, причина выясняется. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram

"В городе был слышен взрыв. Причины выясняем", - написал он. 

Также мэр добавил, что воздушная тревога продолжается и попросил горожан оставаться в защитном укрытии. 

Он отметил, что подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме.

Также есть сообщения о взрывах в Ровенской области. 

Напомним, российские военные 3 апреля нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. 

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы

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