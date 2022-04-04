Количество погибших на Киевщине будет меняться - Монастырский

Обо всех военных преступлениях оккупантов станет известно лишь после полной деоккупации Украины.

Говорить о точном числе погибших мирных жителей в Украине от рук российских оккупантов говорить рано. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телеканала Рада.

Он рассказал, что украинские спасатели начали зачищать от оккупантов освобожденную территорию Киевщины.

"Кроме боеприпасов, к сожалению, находят много тел погибших мирных жителей. Спасатели постепенно разминируют территорию, пробивая тропы к некоторым домам шаг за шагом. Мы не называем сейчас цифру погибших мирных жителей. Эта цифра будет измеряться сотнями. Вывозят трупы", - сказал Монастырский.

Он не исключил, что часть жителей Киевщины могли попасть в плен к оккупантам. Но по его словам, пока сложно назвать их точную цифру.

"Многие местные жители считают без вести пропавшими. Сейчас не понимаем точную цифру, но это также очень много людей. Сейчас устанавливается по свидетельствам самих местных жителей, кто остался, а кто был похищен или замученный русскими, кто исчез и не вернулся", - рассказал министр.

Монастырский добавил, что учитывая показания людей – есть основания говорить о случаях похищения. Вместе с тем, по свидетельствам тех, кто ранее покинул Киевщину, можно предполагать, что есть еще много погибших.

"Они говорили, что десятки людей похищаются. Стреляют по домам и окнам. Вероятно, в тех домах, к которым еще нет доступа, также есть погибшие мирные жители", - резюмировал министр.

Денис Монастырский предупредил, что обо всех военных преступлениях оккупантов станет известно лишь после полной деоккупации Украины.

"Зверства рашистів в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах, которые удалось освободить из-под оккупации, шокируют. Но нужно быть готовыми к новым страхам", - сказал он.

По его словам, сейчас важно сохранять мужество и силу духа, потому что освобождение Украины от российского нашествия будет очень и очень непростым.

"И не только в плане наших сил, но и в плане эмоций, которые вызывает каждый увиденный дом, каждый разбитый танк, каждый погибший человек... Это все нас ждет", – подытожил Денис Монастырский.

Ведь ряд населенных пунктов Украины до сих пор находится под контролем оккупантов.

"После изгнания врага оттуда могут выясниться еще более страшные вещи", - сказал глава МВД.

Ранее в МВД сообщили, что подавляющее большинство задержанных диверсантов – граждане Украины.