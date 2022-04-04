Епифаний заявил, что Гундяев встал на сторону антихриста

Осуждение преступлений россиян в Украине является не просто правом, а моральным долгом всех людей, подчеркнул предстоятель Православной церкви Украины.

Идеология "русского мира" ничем не отличается от идеология нацизма, заявил в воскресенье, 3 апреля, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевской и всея Украины Епифаний на своей странице в Facebook, комментируя массовые убийства российскими оккупантами мирного населения в украинских городах.

Он подчеркнул, что "русский мир" оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому такая идеология "должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужден нацизм, его идеологи и его преступления".

"Сотворцами и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской Патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело", - отметил Епифаний.

Он акцентировал, что осуждение преступлений россиян в Украине является не просто правом, а моральным долгом всех людей, "а особенно - православных христиан".

"Но глава русской православной церкви Кирилл Гундяев встал на сторону антихриста", - написал Епифаний.

"Речь идет не об обсуждении тонкостей канонического права, богословских противоречий или исторических дискуссиях. Речь идет о добре и зле как таковых и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто до сих пор имеет его за своего пастыря - откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками", - добавил он.

Напомним, православная церковь Украины видит признаки геноцида в массовых убийствах российскими войсками мирных граждан Украины.