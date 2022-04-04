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Оккупанты выкрали четырех участников мирного митинга в Каховке

В Каховке российские оккупанты стреляли из автоматов в людей и разгоняли проукраинский митинг.
Оккупанты выкрали четырех участников мирного митинга в Каховке

В оккупированной Каховке Херсонской области российские военные открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на митинг в поддержку Украины и похитили четырех активистов. Об этом в воскресенье, 3 апреля, говорится в Facebook на странице Каховской городской тергромады. 

В частности, третьего апреля во время митинга похищено:

  • Гедзика Юрия Васильевича, 1974 г.р.
  • Бахура Игоря Владимировича, 1983 г.р.;
  • Качинского Анатолия Александровича, 1985 г.р.
  • Елену Бубнову, 1990 г.р.

В настоящее время их местонахождение неизвестно. 

Кроме того, 3 апреля во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для жизни уже нет.

На Херсонщине жители проводят мирные акции протеста против российского агрессора, захватчики применяют силу и оружие против людей, есть раненые и задержанные. Также российские оккупанты похищают жителей области, представителей местных властей, журналистов.

Накануне в Каховке состоялся митинг-протест против российских оккупантов, во время мирного митинга в Каховке двое гражданских, которые были участниками митинга, получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею.

Ранее сообщалось, что в Генштабе есть информация о планах ФСБ России сформировать на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационные органы власти, состоящие из сотрудников силовых структур РФ.

 

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