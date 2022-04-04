Рыть братскую могилу в Буче оккупанты начали 10 марта - Reuters

В Буче обнаружили массовое захоронение мирных жителей после отступления российских оккупантов из города.

Первые признаки братской могилы жителей Бучи, которых убили российские оккупанты, видны на спутниковых снимках от 10 марта. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины.

По информации Maxar, первые признаки появления траншеи для массового захоронения возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче были зафиксированы 10 марта.

"Более свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров) юго-западнее церкви", - сообщили в Maxar.

В этом месте в Буче обнаружили массовое захоронение мирных жителей после отступления российских оккупантов из города.

Уточняется, что Reuters не смог сразу проверить изображения.

Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.