Военные РФ утром нанесли ракетные удары по Николаеву

Были ли жертвы и пострадавшие – выясняется.

Сегодня утром, 4 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, российские войска нанесли сразу несколько ракетных ударов по Николаеву. Про разрушения пока ничего не известно. Были ли жертвы и пострадавшие – выясняется.

Нужно сказать, что оккупанты пытаются окружить и захватить Николаев уже целый месяц. Несколько дней шли тяжелые бои за аэродром. Атаки были отбиты, а противник отброшен от города.

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Почти каждый день противник обстреливает Николаев. Так, вчера, 3 апреля, в результате ракетного удара погиб 1 человек, а 14 получили ранения и травмы.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны.

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