Разведка установит всех палачей украинских граждан – Резников

В Буче российские оккупанты расстреляли несколько сотен мирных жителей.

Украинская разведка устанавливает личности всех российских военных, совершивших военные преступления в Украине. Об этом в Facebook рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что зверства российских оккупантов в Буче не останутся безнаказанными.

Напомним, в Буче (Киевская область) российские оккупанты, перед тем как уйти из города, расстреляли несколько сотен мирных жителей. По данным СМИ, в Буче уже похоронили около 340 мирных жителей, которых убили оккупанты.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наказание по закону понесут все российские военнослужащие, совершившие военные преступления в Украине. НАТО тоже заявило, что российские военные преступники не уйдут от ответственности.

Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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