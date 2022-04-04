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Ракетный удар по Одессе: Россияне не попали по цели, но есть повреждения

Враг пытался сеять панику среди местных жителей и нарушить логистику сил обороны.
Ракетный удар по Одессе: Россияне не попали по цели, но есть повреждения
Кадр из видео / Оперативне командування "Південь" / Facebook

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По цели они не попали, но есть повреждения. Об этом сообщил офицер Владислав Назаров из оперативного командования "Юг".

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Военный рассказал, что своими действиями оккупанты хотели распространить панику среди населения, а также нарушить логистику сил обороны.

"Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются", - говорит он.

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Как добавил Назаров, с утра 4 апреля россияне нанесли несколько ракетных ударов уже по Николаеву. Он также призывает граждан не игнорировать воздушную угрозу, а также верить ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ впервые атаковали Тернополь.

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