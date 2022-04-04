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На этой неделе Украина станет ближе к получению статуса кандидата в ЕС

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
 |  Автор: Виталий Кулак
На этой неделе Украина станет ближе к получению статуса кандидата в ЕС
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Европейская комиссия планирует в ближайшие дни передать Украине опросник, который нужен для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Европейская правда".

По ее словам, правительство Украины уже подготовило ответы на опросник Европейской комиссии. Поэтому ответы на вопросы опросника дадут очень быстро.

Стефанишина ожидает, что до конца апреля 2022 года европейская комиссия подтвердит для Украины статус кандидата в ЕС.

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Напомним, в конце февраля Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по упрощенной процедуре. Решение по этому вопросу примут через несколько месяцев (обычно заявки рассматривают 18 месяцев).

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует предложить Украине более крепкое партнерство. Это поможет понять, готова ли наша страна стать кандидатом на полноправное членство в ЕС.

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