Чем дольше РФ затягивает переговоры, тем хуже для нее – Зеленский

Первый раунд переговоров Украины и России по вопросу вывода российских оккупационных войск состоялся в конце февраля.

Чем дольше Россия будет затягивать встречи в переговорах с Украиной по вопросу вывода российских оккупационных войск, тем хуже будет для нее самой. Такое заявление сегодня, 4 апреля, сделал президент Владимир Зеленский.

"Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для войны. Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили. Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", - сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что переговоры о мире с Россией нужно вести даже несмотря на то, что российские оккупанты совершают в Украине преступления, так как это может прекратить войну.

Читайте также: Резня в Буче будет признана миром как геноцид – Зеленский

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России по вопросу вывода российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров. Стороны пока еще ни о чем конкретно не договорились.

Ранее стало известно, что российские оккупанты вновь обстреляли Николаев кассетными боеприпасами.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.