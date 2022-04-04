Награбленное из Ирпеня уже в Санкт-Петербурге - пострадавшая

Новые "владельцы" украденных гаджетов пытаются восстанавливать аккаунты, а собственникам приходят уведомления об этом.

Украденные вещи в Ирпене гаджет "нашелся" в росийском Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Корреспондент.net пострадавшая местная жительница Наташа М.

По ее словам, на электронную почту пришло письмо о том, что кто-то пытается восстановить аккаунт с телефона, который она оставила в квартире во время срочной эвакуации из Ирпеня.

"Аккаунт пытались восстановить в ночь на 4 марта, письмо мне приходило раз 10, то есть столько же было попыток", - рассказала пострадавшая.

В сообщении было указано, что устройство находится рядом с Санкт-Петербургом.

"Когда слышишь взрывы то не думаешь о телефонах, ноутбуках и украшениях. Все это мы оставили дома… Я думаю, что они еще вынесли и мелкую бытовую технику. У нас в каждой квартире выбиты двери", - рассказала постарадавшая.

Но это, по ее словам, мелочи, поскольку только в их доме оккупанты убили пять человек.

Напомним, в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц. Также мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

По информации журналиста Дмитрия Комарова, в городе российские солдаты целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.