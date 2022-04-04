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Венедиктова об убитых мирных жителях: Наихудшая ситуация в Бородянке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также отметила, что в Сумской и Черниговской областях тоже много жертв среди мирных жителей.
Венедиктова об убитых мирных жителях: Наихудшая ситуация в Бородянке

Больше всего убитых российскими военными мирных жителей зафиксировано в Бородянке. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время телемарафона UAразом.

Она отметила, что пока предметно можно говорить только о преступлениях на территории Киевщины, где правоохранители получили доступ к освобожденным городам.

"На самом деле в отношении людей, самая плохая ситуация по жертвам - в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", - заявила генпрокурор.

По ее словам, в Сумской и Черниговской областях тоже много жертв среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в подвале детского лагеря в Буче нашли тела людей, убитых оккупантами.

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