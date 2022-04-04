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На выезде из Ирпеня в Киев построят временный мост

Александр Маркушин отметил, что рядом с разрушенным мостом начали делать насыпь для обустройства временного моста.
На выезде из Ирпеня в Киев построят временный мост

На выезде из города Ирпень построят временный мост, который позволит восстановить автомобильное сообщение с Киевом. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня рядом с разрушенным мостом в Романовке начали делать насыпь для обустройства временного моста. Благодаря этому восстановление Ирпеня и восстановление коммуникаций в городе значительно ускорится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что город Ирпень решили закрыть на въезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают, чтобы обнаруживать мародеров.

Напомним, число погибших мирных жителей в Ирпене привысило 200 человек, но это не окончательная цифра.

 

 

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