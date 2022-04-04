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В Чугуеве при обстреле погибли два человека

В одном из жилых домов в результате артобстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.
В Чугуеве при обстреле погибли два человека

В городе Чугуев Харьковской области при артиллерийском обстреле погибли два человека. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел г. Чугуев Харьковской области. В результате ряд домов поврежден и разрушен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из жилых домов в результате обстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Досудебное расследование продолжается.

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