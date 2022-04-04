Почта
 

В Мариуполе назначили пророссийского "мэра"

Так называемым "мэром" Мариуполя стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко.
В Мариуполе назначили пророссийского "мэра"

В Мариуполе при поддержке оккупантов избрали "мэра" города. Им стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов "мэра" Мариуполя Константина Иващенко", - говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка заявила, что Мариуполь является ключевой целью вторжения РФ, потому что это сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK