В Мариуполе назначили пророссийского "мэра"

Так называемым "мэром" Мариуполя стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко.

В Мариуполе при поддержке оккупантов избрали "мэра" города. Им стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов "мэра" Мариуполя Константина Иващенко", - говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка заявила, что Мариуполь является ключевой целью вторжения РФ, потому что это сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.