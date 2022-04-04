Гривневые вклады в банках выросли на 18% - НБУ

Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах, срочные и валютные вклады сокращаются.

С начала войны и по 31 марта вклады юридических и физических лиц в банках выросли на 28,1 миллиарда гривен в эквиваленте. Гривневые вклады населения увеличились на 18%. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Ярослав Матузка в интервью FinClub.

"В целом объем средств клиентов вырос: по состоянию на 31 марта имеем плюс 28,1 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с началом войны - 24 февраля", - отметил Матузка.

По его словам, средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах, срочные и валютные вклады сокращаются.

Как отметил замглавы Нацбанка, объемы средств предприятий сократились, поскольку значительная часть средств пошла на выплаты зарплат и налогов, а большое количество предприятий прекратило работу.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила гарантирование банковских вкладов на 100%.